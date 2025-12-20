Вячеслав Шалунов: «Тренер года – Кушнарев. В тройку также включу Джейпи Нила и Гресева – за терпение и работу с Новокузнецком»

Шалунов назвал Кушнарева тренером года в российском регби.

Тренер сборной Санкт-Петербурга Вячеслав Шалунов назвал Юрия Кушнарева из «Динамо» тренером года.

Шалунов начинал сезон в качестве главного тренера новокузнецкого «Металлурга », но через несколько туров был отправлен в отставку – на посту его сменил Виктор Гресев .

– Интересно услышать ваше мнение о главных событиях регби России: чемпионстве «Стрелы-Ак Барс», «Динамо» как главном открытии и других.

– Если бы и в этом сезоне Казань не добралась до Щита, можно было бы подумать, что в этой истории не обошлось без вмешательства потусторонних сил. Несмотря на кадровые проблемы «Енисея», уставший «Локомотив» и нестабильный «Яр». Именно «Стрела » очень мощно и стабильно провела весь чемпионат, подойдя к финалам в оптимальном состоянии.

Имея такой состав, с такой глубиной, другого от них никто и не ждал, конечно. В этом была и сложность, конечно: не всегда много игроков-чемпионов составляют чемпионскую команду. В этом году Джейпи Нилу удалось такую команду создать.

Что касается «Динамо », это, конечно, главное открытие нашего регби. Так по ходу чемпионата набрать ход. Понятно, что у них топовые легионеры и они также раскрылись к финалам. Но важно отметить также, как рядом с ними заиграла наша молодёжь, это дорого стоит.

– Юрий Кушнарев – тренер года в регби России? Или у вас есть другая кандидатура?

– Согласен, такое «Динамо» – конечно, заслуга Кушнарева, он в первую очередь смог собрать коллектив тренеров и менеджеров, которые и провели эту работу. Понятно, что в этом клубе есть еще очень уважаемые люди, без которых главного финала и победы в «семерке» могло бы и не случится. Но тренер года, да, Юрий Кушнарев.

В тройку также включу Джейпи Нила и Виктора Гресева – за терпение и работу с Новокузнецком, – рассказал Шалунов.