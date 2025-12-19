Козлов перешел в ЦСКА из «Динамо» на правах аренды
Козлов перешел в ЦСКА из «Динамо» на правах аренды.
Флай-хав московского «Динамо» Сергей Козлов перешел в ЦСКА на правах аренды.
Полузащитник проведет следующий сезон в армейском клубе, но продолжит выступления за молодежную команду «Динамо».
21-летний регбист провел в «Динамо» три последних сезона, а до этого с 2019-года играл в ЦСКА. В завершившемся чемпионате России по регби Сергей Козлов набрал 29 очков.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
