Козлов перешел в ЦСКА из «Динамо» на правах аренды.

Флай-хав московского «Динамо» Сергей Козлов перешел в ЦСКА на правах аренды.

Полузащитник проведет следующий сезон в армейском клубе, но продолжит выступления за молодежную команду «Динамо ».

21-летний регбист провел в «Динамо» три последних сезона, а до этого с 2019-года играл в ЦСКА. В завершившемся чемпионате России по регби Сергей Козлов набрал 29 очков.