0

Козлов перешел в ЦСКА из «Динамо» на правах аренды

Козлов перешел в ЦСКА из «Динамо» на правах аренды.

Флай-хав московского «Динамо» Сергей Козлов перешел в ЦСКА на правах аренды.

Полузащитник проведет следующий сезон в армейском клубе, но продолжит выступления за молодежную команду «Динамо».

21-летний регбист провел в «Динамо» три последних сезона, а до этого с 2019-года играл в ЦСКА. В завершившемся чемпионате России по регби Сергей Козлов набрал 29 очков. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
переходы
logoЧемпионат России по регби
logoДинамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Крылаткин, Иванов и Давыдов продлили контракты с «ВВА-Подмосковье»
сегодня, 09:24
«ВВА-Подмосковье» продлила контракты с шестью игроками
17 декабря, 20:49
Алексей Бернаучис завершил выступление за «Енисей-СТМ»
17 декабря, 06:31
Главные новости
Крылаткин, Иванов и Давыдов продлили контракты с «ВВА-Подмосковье»
сегодня, 09:24
United Rugby Championship. 7-й тур. «Кардифф Блюз» встретится со «Скарлетс», «Ленстер» против «Ольстер», другие матчи
вчера, 20:39
«ВВА-Подмосковье» продлила контракты с шестью игроками
17 декабря, 20:49
Алексей Бернаучис завершил выступление за «Енисей-СТМ»
17 декабря, 06:31
Дин Гордон перешел из «Стрелы-Ак Барс» в ЦСКА
17 декабря, 06:29
Александр Янюшкин: «Мы серьезно перестраиваем «Локомотив» с учетом не самого лучшего выступления в прошлом сезоне»
17 декабря, 06:27
Кирилл Кузьмичев покинул «Енисей-СТМ». В прошлом сезоне он был в аренде в «Металлурге»
15 декабря, 14:22
Кубок чемпионов по регби. «Тулон» обыграл «Бат», «Нортгемптон» разгромил «Буллс», другие результаты
14 декабря, 17:47
Егор Алексеев стал игроком «Динамо»
14 декабря, 17:04
Герман Давыдов: «К такой медийности, как у Артемьева, у меня не лежит душа. Это прям его, он это любит»
12 декабря, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34