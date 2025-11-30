  • Спортс
  United Rugby Championship. 6-й тур. «Манстер» уступил «Стормерс», «Коннахт» обыграл «Шаркс», другие результаты
United Rugby Championship. 6-й тур. «Манстер» уступил «Стормерс», «Коннахт» обыграл «Шаркс», другие результаты

Завершились матчи шестого тура United Rugby Championship.

С 28 по 29 ноября прошли матчи шестого тура United Rugby Championship. 

United Rugby Championship

6-й тур

28 ноября

Дрэгонс – Ленстер – 10:24 (7:5)

Ольстер – Бенеттон – 47:13 (12:13)

29 ноября

Буллс – Лайонс – 33:43 (19:22)

Дзебре – Кардифф Блюз – 14:29 (7:19)

Манстер – Стормерс – 21:27 (21:6)

Эдинбург – Оспрейс – 19:17 (5:5)

Коннахт – Шаркс – 44:17 (23:5)

Скарлетс – Глазго – 23:0 (13:0)

Турнирное положение: Стормерс – 27 очков (6 игр), Кардифф Блюз – 24 (6), Манстер – 24 (6), Глазго – 20 (6), Ольстер – 20 (5), Ленстер – 15 (6), Лайонс – 15 (6), Буллс – 14 (6), Эдинбург – 13 (5), Коннахт – 13 (5), Дзебре – 10 (6), Бенеттон – 9 (6), Оспрейс – 8 (6), Шаркс – 8 (5), Дрэгонс – 5 (6),  Скарлетс – 4 (5).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
