United Rugby Championship. 6-й тур. «Манстер» уступил «Стормерс», «Коннахт» обыграл «Шаркс», другие результаты
6-й тур
28 ноября
Дрэгонс – Ленстер – 10:24 (7:5)
Ольстер – Бенеттон – 47:13 (12:13)
29 ноября
Буллс – Лайонс – 33:43 (19:22)
Дзебре – Кардифф Блюз – 14:29 (7:19)
Манстер – Стормерс – 21:27 (21:6)
Эдинбург – Оспрейс – 19:17 (5:5)
Коннахт – Шаркс – 44:17 (23:5)
Скарлетс – Глазго – 23:0 (13:0)
Турнирное положение: Стормерс – 27 очков (6 игр), Кардифф Блюз – 24 (6), Манстер – 24 (6), Глазго – 20 (6), Ольстер – 20 (5), Ленстер – 15 (6), Лайонс – 15 (6), Буллс – 14 (6), Эдинбург – 13 (5), Коннахт – 13 (5), Дзебре – 10 (6), Бенеттон – 9 (6), Оспрейс – 8 (6), Шаркс – 8 (5), Дрэгонс – 5 (6), Скарлетс – 4 (5).
