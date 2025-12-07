Кубок чемпионов по регби. «Сексьон Палуаз» уступил «Нортгемптону», «Тулуза» обыграла «Шаркс» и другие результаты

«Сексьон Палуаз» проиграл «Нортгемптону» на Кубке чемпионов по регби.

С 5 по 7 декабря прошел первый тур Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

1-й тур

Группа 1

5 декабря

Сэйл Шаркс (Англия) – Глазго (Шотландия) – 21:26 (14:12)

6 декабря

Сарацины (Англия) – Клермон (Франция) – 47:10 (26:0)

7 декабря

Тулуза (Франция) – Шаркс (ЮАР) – 56:19 (28:5)

Положение в группе: Тулуза – 5 очков (1 игра), Сарацины – 5 (1), Глазго – 5 (1), Сэйл Шаркс – 1 (1), , Шаркс – 0 (1), Клермон – 0 (1).

Группа 2

6 декабря

Бат (Англия) – Манстер (Ирландия) – 40:14 (35:14)

7 декабря

Глостер (Англия) – Кастр (Франция) – 34:14 (14:14)

Эдинбург (Шотландия) – Тулон (Франция) – 33:20 (18:17)

Положение в группе: Бат – 5 (1), Глостер – 5 (1), Эдинбург – 5 (1), Тулон – 0 (1), , Кастр – 0 (1), Манстер (Ирландия) – 0 (1).

Группа 3

5 декабря

Авирон Байонн (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 17:26 (5:16)

6 декабря

Ленстер (Ирландия) – Арлекины (Англия) – 45:28 (24:14)

Ла-Рошель (Франция) – Лестер (Англия) – 39:20 (17:13)

Положение в группе: Ла-Рошель – 5 (1), Ленстер – 5 (1), Стормерс – 4 (1), Арлекины – 1 (1), Авирон Байонн – 0 (1), Лестер – 0 (1).

Группа 4

6 декабря

Скарлетс (Уэльс) – Бристоль (Англия) – 16:17 (10:12)

Буллс (ЮАР) – Бордо (Франция) – 33:46 (33:22)

7 декабря

Сексьон Палуаз (Франция) – Нортгемптон (Англия) – 27:35 (14:12)

Положение в группе: Бордо – 5 (1), Нортгемптон – 5 (1), Бристоль – 4 (1), Скарлетс – 1 (1), Буллс – 1 (1), Сексьон Палуаз – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.