Арноут Малербе покинул московское «Динамо».
«Арри, спасибо за игру!
Сообщаем, что контракт с игроком подошел к своему завершению и стороны приняли решение не продлевать его.
Арноут Малербе выступал за наш клуб с 2023 года и в прошедшем сезоне принял участие в 16 матчах. Вместе с командой дошел до финала чемпионата России, став серебряным медалистом.
Благодарим игрока за его работу и огромную самоотдачу в каждом матче! Удачи во всех начинаниях», – говорится в сообщении «Динамо».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Динамо» Москва
