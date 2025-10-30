Арноут Малербе покинул московское «Динамо».

«Арри, спасибо за игру!

Сообщаем, что контракт с игроком подошел к своему завершению и стороны приняли решение не продлевать его.

Арноут Малербе выступал за наш клуб с 2023 года и в прошедшем сезоне принял участие в 16 матчах. Вместе с командой дошел до финала чемпионата России, став серебряным медалистом.

Благодарим игрока за его работу и огромную самоотдачу в каждом матче! Удачи во всех начинаниях», – говорится в сообщении «Динамо».