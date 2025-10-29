Главный тренер «Химика» о победе в Высшей лиге: «Хотелось закрыть вопрос и доказать, что мы настоящие чемпионы»

Главный тренер «Химика» оценил победу команды в PARI Высшей лиге России по регби.

В финале «Химик» обыграл ЦСКА со счетом 18:15.

«Таким и должен быть финал! ЦСКА – серьезный оппонент, что и доказала регулярка, где мы сыграли с москвичами вничью. Хотелось закрыть вопрос и доказать, что мы настоящие чемпионы», – рассказал главный тренер команды Степан Ефремов.

«Мы сделали то, что должны были сделать. Максимально сконцентрировались, собрались и показали игру, которую демонстрировали весь сезон», – отметил генеральный директор «Химика» Иван Румянцев.