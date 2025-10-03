0

В Филевском парке Москвы открылся новый регбийный стадион

В Филевском парке Москвы открылся новый регбийный стадион.

Это первый этап проекта создания Многофункционального спортивного кластера в Филевском парке.

Территория стадиона составляет 1,4 гектара, она включает в себя земельный участок, принадлежащий «ДелоСпорт», а также площадь, выделенную Правительством Москвы Федерации регби России.

На стадионе предусмотрены искусственное поле размером 120 на 80 метров со специальным устойчивым к износу покрытием, стационарные ворота для регби, трибуны на 704 места с навесом. Он может принимать соревнования PARI Высшей Лиги, Чемпионата Москвы по регби.

Объект находится в 300 метрах от набережной Москвы-реки, окружен лесным массивом. В пешей доступности станции метро «Пионерская» и «Филевский парк», предусмотрена бесплатная парковка, автобусное сообщение.

Регбийный стадион в перспективе станет частью Многофункционального спортивного кластера в Филевском парке, который будет включать универсальную арену для гандбола и других игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей. Разработку и согласование проекта в настоящий момент ведет «ДелоСпорт».

«Открытие нового стадиона «Фили» — это важнейший шаг для развития регби в России. Мы получаем современную спортивную арену, которая станет домом для наших команд, местом притяжения для болельщиков и примером того, как можно и нужно развивать спортивную инфраструктуру.

От имени Федерации регби России выражаю искреннюю благодарность компании «ДелоСпорт» за профессионализм, настойчивость и любовь к делу, благодаря которым этот проект стал реальностью.

Уверен, что стадион «Фили» даст новый импульс развитию нашего вида спорта, вдохновит молодёжь и будет служить российскому регби долгие годы, – рассказал президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

