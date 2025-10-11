Янюшкин о пятом месте на ЧР: «Трудно настраиваться на такой малый финал, если клуб хотел играть в основном плей-офф»

Янюшкин оценил победу «Локомотива» над «Славой» в матче за 5-е место на ЧР.

«Локомотив» победил со счетом 47:34.

«Выиграли, завоевали пятое место, поздравляю ребят. Хотя трудно настраиваться на такой малый финал, если клуб хотел играть в основном плей-офф. И игроки, и тренерский состав делали все возможное для этого. Но мы уже говорили ранее о причинах, почему нам не удалось достичь этой цели.

Мы знали, что «Слава» будет заряжена на этот матч. Все наши победы над ними отошли на второй план. Одна игра, и ты можешь стать пятым. Важно было настроить ребят. После оранжевой карточки в меньшинстве было тяжеловато, но потом все вернулось на свои рельсы. Мы достигли нужного нам результата», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .

