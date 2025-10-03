  • Спортс
  United Rugby Championship. 2-й тур. «Стормерс» сыграют с «Оспрейс», «Эдинбург» против «Ольстера» и другие матчи
United Rugby Championship. 2-й тур. «Стормерс» сыграют с «Оспрейс», «Эдинбург» против «Ольстера» и другие матчи

3-5 октября пройдут матчи второго тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

2-й тур

3 октября

Стормерс – Оспрейс – 20.00

Дрэгонс – Шаркс – 22.05

Эдинбург – Ольстер – 22.05

4 октября

Коннахт – Скарлетс – 15.45

Бенеттон – Глазго – 19.30

Буллс – Ленстер – 19.30

Манстер – Кардифф Блюз – 21.45

5 октября

Дзебре – Лайонс – 17.00

Турнирное положение: Стормерс – 4 очка (1 игра), Ольстер – 4 (1), Глазго – 4 (1), Буллс – 4 (1), Манстер – 4 (1), Кардифф Блюз – 4 (1), Коннахт – 4 (1), Дзебре – 4 (1), Эдинбург – 1 (1), Бенеттон – 0 (1), Оспрейс – 0 (1), Скарлетс – 0 (1), Лайонс – 0 (1), Ленстер – 0 (1), Шаркс – 0 (1), Дрэгонс – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
