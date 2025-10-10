  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 3-й тур. «Манстер» сыграет с «Эдинбургом», «Скарлетс» против «Стормерс», другие матчи
0

United Rugby Championship. 3-й тур. «Манстер» сыграет с «Эдинбургом», «Скарлетс» против «Стормерс», другие матчи

10-11 октября пройдут матчи третьего тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

3-й тур

10 октября

Манстер – Эдинбург – 21.45

Скарлетс – Стормерс – 21.45

11 октября

Бенеттон – Лайонс – 17.00

Оспрейс – Дзебре – 17.00

Глазго – Дрэгонс – 19.30

Ленстер – Шаркс – 19.30

Кардифф Блюз – Коннахт – 21.45

Ольстер – Буллс – 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Стормерс – 9 очков (2 игры), Буллс – 9 (2), Манстер – 9 (2), Дзебре – 9 (2), Глазго – 6 (2), Кардифф Блюз – 6 (2), Ольстер – 5 (1), Коннахт – 5 (2), Бенеттон – 4 (1), Эдинбург – 2 (1), Шаркс – 2 (2), Дрэгонс – 2 (2), Лайонс – 1 (2), Оспрейс – 1 (2), Скарлетс – 0 (1), Ленстер – 0 (2). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКардифф Блюз
logoОспрейс
United Rugby Championship
logoЛенстер
logoБуллс
результаты
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoШаркс
logoГлазго Уорриорс
logoЭдинбург
logoЛланелли Скарлетс
logoДзебре
logoЛайонс
logoБенеттон Тревизо
logoМанстер
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoОльстер
logoКоннахт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Давудов и Чабан дисквалифицированы больше чем на полгода за драку в полуфинале чемпионата России
13вчера, 12:51
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет с «Металлургом» за 7-е место, «Локомотив» и «Слава» – за 5-е, другие матчи
48 октября, 09:39ВидеоСпортс"
Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке после удаления в матче с «Красным Яром»
226 октября, 19:22Фото
United Rugby Championship. 2-й тур. «Буллс» обыграли «Ленстер», «Дзебре» одолели «Лайонс» и другие результаты
185 октября, 19:21
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» и другие результаты
775 октября, 13:50ВидеоСпортс"
Владимир Грачев: «Сейчас «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды»
25 октября, 10:51
Джейпи Нил: «Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство? Желаю им удачи»
55 октября, 10:46
Драка Давудова и Чабана: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Стрелы-Ак Барс»
55 октября, 10:40Видео
«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал чемпионата России по регби
75 октября, 09:04
Андрей Сорокин: «Где-то «ВВА-Подмосковье» сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи»
24 октября, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34