United Rugby Championship. 3-й тур. «Манстер» сыграет с «Эдинбургом», «Скарлетс» против «Стормерс», другие матчи
10-11 октября пройдут матчи третьего тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
3-й тур
10 октября
Манстер – Эдинбург – 21.45
Скарлетс – Стормерс – 21.45
11 октября
Бенеттон – Лайонс – 17.00
Оспрейс – Дзебре – 17.00
Глазго – Дрэгонс – 19.30
Ленстер – Шаркс – 19.30
Кардифф Блюз – Коннахт – 21.45
Ольстер – Буллс – 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Стормерс – 9 очков (2 игры), Буллс – 9 (2), Манстер – 9 (2), Дзебре – 9 (2), Глазго – 6 (2), Кардифф Блюз – 6 (2), Ольстер – 5 (1), Коннахт – 5 (2), Бенеттон – 4 (1), Эдинбург – 2 (1), Шаркс – 2 (2), Дрэгонс – 2 (2), Лайонс – 1 (2), Оспрейс – 1 (2), Скарлетс – 0 (1), Ленстер – 0 (2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
