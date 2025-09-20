  • Спортс
  ЭСК отклонила жалобу «Стрелы-Ак Барс» на судейство в матче против «Енисея-СТМ»
ЭСК отклонила жалобу «Стрелы-Ак Барс» на судейство в матче против «Енисея-СТМ»

ЭСК отклонила жалобу «Стрелы-Ак Барс» на судейство в матче против «Енисея-СТМ».

В 13-м туре PARI чемпионата России по регби «Стрела-Ак Барс» уступила «Енисею-СТМ» (13:21).

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Федерации регби России отклонила жалобу казанского клуба на судейство в матче – в семи из десяти эпизодов ошибок арбитра не выявлено.

Впрочем, Контрольно-дисциплинарная комиссия (КДК) признала жалобу частично обоснованной и оштрафовала арбитра Андрея Баранова на 25% гонорара с игры.

Нелепая попытка, злость Первухина и эпичная смена Колева: вот так «Енисей» забрал регулярку на ЧР по регби

