ЭСК отклонила жалобу «Локомотива» на судейство в Финале Кубка России со «Стрелой-Ак Барс»

0

ЭСК отклонила жалобу «Локомотива» на судейство в Финале Кубка России.

«Локомотив» проиграл «Стреле-Ак Барс» со счетом 7:13.

В пяти эпизодах ошибок арбитра не выявлено, в трех – ошибки, не повлиявшие на итоговый счет и результат матча.

«По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, отчета ЭСК, КДК постановил (Бачурин А.В. в принятии решения не учувствовал): из 8 пунктов, поданных РК «Локомотив», в 5 пунктах ошибок арбитра не выявлены, в 3 пунктах ошибки арбитра, не повлиявшие на итоговый счет и результат матча.

Жалобу РК «Локомотив» отклонить, выявленные ошибки арбитра на итоговый счет и результат матча не повлияли», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии Федерации регби России (ФРР).

Регби на большой арене – кайф: я увидел попытку в полете, «Иванушек» и забаненного тренера в воздухе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФРР
