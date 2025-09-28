Юрий Кушнарев: «Приятная победа. Будем восстанавливать силы, важно быть готовыми к матчу в Красноярске»

Кушнарев оценил победу «Динамо» над «Енисеем-СТМ» в первом матче полуфинала.

«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» со счетом 25:24.

«Приятная победа. В конце было немного нервно, хотя мы могли сыграть и более надёжно. Дали еще раз «Енисею-СТМ» войти в игру, но смогли в конце забрать мяч и избежать поражения на последних минутах. Победа с минимальным счетом сегодня за нами.

У нас короткая неделя подготовки: завтра отдых, со вторника приступим к работе. Будем восстанавливать и эмоциональные, и физические силы, под конец сезона очень важно сохранять кондиции и очень важно быть готовыми к матчу в Красноярске», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

