  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Александр Первухин: «Судейство в матче было очень слабым. Праздник на «ВТБ-Арене» получился для нас испорченным»
1

Александр Первухин: «Судейство в матче было очень слабым. Праздник на «ВТБ-Арене» получился для нас испорченным»

Первухин недоволен судейством в полуфинальном матче против «Динамо».

«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» со счетом 25:24.

«Ехали с нормальным настроем на победу. Какой он еще может быть? Это полуфинал PARI Чемпионата России по регби. Настрой на победу – он разный, но в то же время одинаковый, каких-то особых тонкостей нет.

Сегодня я хочу поблагодарить «динамовское» руководство за организацию такого праздника, потому что матчи на «ВТБ-Арене» – это всегда большое событие, и праздник получится. Но как всегда не без ложки дегтя, судейство в матче было очень слабым. Праздник для нас получился испорченным. Но нужно понимать, что есть второй матч, где мы все можем исправить», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Чемпион проиграл первый матч полуфинала на глазах 5 тыс зрителей: так регби вернулось на «ВТБ-Арену»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Александр Первухин
судьи
logoЕнисей-СТМ
logoДинамо
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Дубли Елгина и Голосницкого: лучшие моменты матча «Динамо» и «Енисея-СТМ»
сегодня, 15:27Видео
Чемпион проиграл первый матч полуфинала на глазах 5 тыс зрителей: так регби вернулось на «ВТБ-Арену»
4сегодня, 15:04ВидеоСпортс"
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ» и другие результаты
61сегодня, 14:59ВидеоСпортс"
Главные новости
Юрий Кушнарев: «Приятная победа. Будем восстанавливать силы, важно быть готовыми к матчу в Красноярске»
сегодня, 16:21
Дубли Елгина и Голосницкого: лучшие моменты матча «Динамо» и «Енисея-СТМ»
сегодня, 15:27Видео
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ» и другие результаты
61сегодня, 14:59ВидеоСпортс"
Гресев о поражении от «Локомотива»: «Результат чересчур негативен для нас, счет слишком крупный»
сегодня, 12:49
Александр Янюшкин: «Мы играем в малом плей-офф, и поэтому есть некоторые проблемы с мотивацией»
сегодня, 12:44
United Rugby Championship. 1-й тур. «Буллс» обыграли «Оспрейс», «Скарлетс» уступили «Манстеру» и другие результаты
4вчера, 20:55
Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия обыграла Канаду в финале, Новая Зеландия победила Францию в матче за бронзу
3вчера, 20:08
Ульрих Бейерс: «Красный Яр» сегодня играл против себя. Но верю, что у нас все должно получиться»
1вчера, 13:27
Джейпи Нил: «Сейчас мы на пике, сегодня наши ребята показали себя превосходно»
вчера, 13:23
Эбнер ван Ринен покинул пензенский «Локомотив»
2вчера, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34