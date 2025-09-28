Александр Первухин: «Судейство в матче было очень слабым. Праздник на «ВТБ-Арене» получился для нас испорченным»

Первухин недоволен судейством в полуфинальном матче против «Динамо».

«Динамо » обыграло «Енисей-СТМ » со счетом 25:24.

«Ехали с нормальным настроем на победу. Какой он еще может быть? Это полуфинал PARI Чемпионата России по регби. Настрой на победу – он разный, но в то же время одинаковый, каких-то особых тонкостей нет.

Сегодня я хочу поблагодарить «динамовское» руководство за организацию такого праздника, потому что матчи на «ВТБ-Арене» – это всегда большое событие, и праздник получится. Но как всегда не без ложки дегтя, судейство в матче было очень слабым. Праздник для нас получился испорченным. Но нужно понимать, что есть второй матч, где мы все можем исправить», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

Чемпион проиграл первый матч полуфинала на глазах 5 тыс зрителей: так регби вернулось на «ВТБ-Арену»