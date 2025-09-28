Гресев о поражении от «Локомотива»: «Результат чересчур негативен для нас, счет слишком крупный»

Гресев недоволен игрой «Металлурга» против «Локомотива» в плей-офф ЧР по регби.

«Металлург» проиграл «Локомотиву » в первом матче полуфинала за 5-8 места PARI чемпионата России по регби со счетом 24:71.

«Очень неоднозначная встреча, очень много ошибок невынужденных и глупых совершили в первом тайме. Плюс очень много пропустили. Спасибо за коридоры и молы, что мы не бросили играть, играли до последнего. К сожалению, результат чересчур негативен для нас, счет слишком крупный, но мы будем работать дальше.

Позиционно в защите не общались и теряли атакующих игроков. Со стороны выглядело так, что один думал, что возьмет другой, а тот думал, что возьмет соперника первый.

Мысли перед ответной встречей? Отдадим все силы во второй игре. Понятное дело, что разрыв очень большой, но мы будем играть до конца. Болельщикам хочется сказать большое спасибо, что пришли поддерживать нас в такую холодную погоду», – рассказал главный тренер «Металлурга » Виктор Гресев .

