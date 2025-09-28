Александр Янюшкин: «Мы играем в малом плей-офф, и поэтому есть некоторые проблемы с мотивацией»

Янюшкин оценил разгромную победу «Локомотива» над «Металлургом» в плей-офф ЧР.

«Локомотив» обыграл «Металлург» в первом матча полуфинала за 5-8 места со счетом 71:24.

«Мы играем в малом плей-офф, и поэтому, конечно, есть некоторые проблемы с мотивацией. Тем не менее, ребята молодцы, настроились.

Много атаковали и мы, и «Металлург» — у новокузнецкой команды достаточно хорошая схватка, которая сегодня реализовала свои молы, поэтому наши соперники заслуженно заработали 24 очка.

Для нас главное, что мы выиграли с хорошим запасом по очкам, это необходимо перед ответной встречей», – рассказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Локомотив»