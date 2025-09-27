Ульрих Бейерс: «Красный Яр» сегодня играл против себя. Но верю, что у нас все должно получиться»

Бейерс оценил поражение «Красного Яра» от «Стрелы-Ак Барс» в полуфинале ЧР.

Красноярцы проиграли матч со счетом 13:41 (10:20).

«Лоуренс Преториус получил серьезную травму ноги, он не сыграет в ответном матче. Поздравляю Казань с хорошей игрой, а «Красный Яр» сегодня играл против себя. Что не получилось? Самое первое – мы в первом тайме не использовали свои моменты, 4-5 раз могли зарабатывать очки, а в играх с такими командами, особенно в полуфинале, это очень важно.

Второе – во 2-м тайме мы играли плохо, проигрывали коридоры, назначаемые схватки, много допустили мелких ошибок, что также очень мешало выполнить наш план на игру. Не лучшая игра команды, но впереди ответный матч, я верю, что он пройдет по нашему плану и у нас все должно получиться», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

