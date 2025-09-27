Джейпи Нил: «Сейчас мы на пике, сегодня наши ребята показали себя превосходно»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «Красным Яром» в полуфинале ЧР.

Сегодня казанцы победили в первом матче полуфинала со счетом 41:13 (20:10).

«Говорил команде после финала PARI Кубка России − чувствовалось, что мы были немного на спаде в тот момент. Было очень важно пройти этот спад и быть на пике формы в нужное время сезона. Сейчас мы − на пике, поздравляю ребят, они сыграли отлично. По всем компонентам игры мы смотрелись неплохо, держали дисциплину, но нам все еще есть над чем работать, мы можем быть лучше в этом аспекте.

Стандарты с нашей стороны были хороши. В определенный момент чувствовалось, что мы как будто застряли на третьей передаче, будем смотреть и анализировать это. Нам предстоит ответный матч в Красноярске, праздновать рано − «Красный Яр» выйдет как на последний бой, и мы должны быть к этому готовы.

Часто играем в плей-офф с «Красным Яром »? Так получается − в прошлом сезоне мы сыграли шесть матчей против «Красного Яра», в этом − что-то около того против «Енисея-СТМ». Если один-два раза анализируешь команду, можно дальше двигаться дальше от этого. В таких играх очень многое решает то, как индивидуально игроки себя покажут. Сегодня наши ребята показали себя превосходно», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» – «Красный Яр»