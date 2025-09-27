  • Спортс
  • Суперпроход и дубль Тромпа: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»
Видео
5

Суперпроход и дубль Тромпа: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в первом матче полуфинала ЧР по регби.

Матч закончился со счетом 44:13.

В составе «Стрелы-Ак Барс» Виталий Живатов и Йоханнес Тромп отметились дублями по попыткам. Тромп снес защитников «Красного Яра» во втором тайме, когда оформлял занос (4:22 на видео).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
видео
Лучшие моменты регби
logoКрасный Яр
Йохан Тромп
Виталий Живатов
