Суперпроход и дубль Тромпа: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»
«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в первом матче полуфинала ЧР по регби.
Матч закончился со счетом 44:13.
В составе «Стрелы-Ак Барс» Виталий Живатов и Йоханнес Тромп отметились дублями по попыткам. Тромп снес защитников «Красного Яра» во втором тайме, когда оформлял занос (4:22 на видео).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
