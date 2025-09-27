Суперпроход и дубль Тромпа: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в первом матче полуфинала ЧР по регби.

Матч закончился со счетом 44:13.

В составе «Стрелы-Ак Барс» Виталий Живатов и Йоханнес Тромп отметились дублями по попыткам. Тромп снес защитников «Красного Яра» во втором тайме, когда оформлял занос (4:22 на видео).