Ульрих Бейерс: «Не припомню такого сезона, когда четыре команды, вышедшие в плей-офф, были бы настолько равны»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «Динамо» на ЧР по регби.

«Красный Яр» победил со счетом 54:27 (14:20).

«Почему начало встречи не получилось? Сложно ответить. То ли сказались нервы, то ли просто старт вышел таким, и мы долго раскачивались. Но важнее, как мы вернулись в игру во втором тайме, взяли матч под свой контроль и по ходу скорректировали ошибки, добившись нужного результата.

В целом, не припомню такого сезона, когда четыре команды, вышедшие в плей-офф, были бы настолько равны. Мне кажется, фаворита сейчас нет. Нам определенно нужно поработать над собственными ошибками и будем стремиться к заветной цели», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

