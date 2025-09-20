Видео
0

Суперзабеги Даури и Барона: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Динамо»

«Красный Яр» обыграл «Динамо» в финальном туре PARI чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 54:27.

Регбист «Красного Яра» Эрлл Даури выдал мощный забег, который привел к попытке (5:39 на видео), «динамовец» Джейден Барон занес в похожем стиле (7:20).

Регулярка ЧР по регби закончилась топовым матчем: «Красный Яр» уничтожил «Динамо» во втором тайме – 40:7!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Лучшие моменты регби
logoКрасный Яр
logoЧемпионат России по регби
Джейден Барон
видео
Эрлл Даури
logoДинамо
