Два регбиста «ВВА-Подмосковья» дисквалифицированы за допинг: Жбанов на 4 года, Писарьков на 6 лет

Два регбиста «ВВА-Подмосковья» дисквалифицированы за допинг.

24-летний Сергей Жбанов был дисквалифицирован на четыре года – у него в допинг-пробе был обнаружены дростанолон и его метаболит.

23-летнего Артема Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин.

Дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с июня 2024 года: у Жбанова – с 19 июня, у Писарькова – с 28 июня.