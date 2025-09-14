  • Спортс
Два регбиста «ВВА-Подмосковья» дисквалифицированы за допинг: Жбанов на 4 года, Писарьков на 6 лет

Два регбиста «ВВА-Подмосковья» дисквалифицированы за допинг.

24-летний Сергей Жбанов был дисквалифицирован на четыре года – у него в допинг-пробе был обнаружены дростанолон и его метаболит. 

23-летнего Артема Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин.

Дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с июня 2024 года: у Жбанова – с 19 июня, у Писарькова – с 28 июня.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Сергей Жбанов
logoдопинг
Артем Писарьков
дисквалификации
logoВВА-Подмосковье
