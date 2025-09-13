Ульрих Бейерс: «Игру с ВВА начали немного расконцентрированно. Доволен результатом, но есть над чем работать»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Матч закончился со счетом 47:17.

«Первая игра после небольшого перерыва, которую начали немного расконцентрированно. В перерыве попросил ребят дорожить мячом, не допускать потери и не давать сопернику возможности атаковать.

Отдам должное сопернику, они в первом тайме воспользовались своими шансами и занесли хорошие попытки, но это было больше связано с нашими индивидуальными ошибками. Второй половиной встречи я доволен. У нас была цель получить пять очков и мы ее успешно достигли. Доволен результатом, но есть над чем работать», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

«Сказался двухнедельный перерыв, из-за которого не все получилось. Потом все же нашли свою игру. В перерыве тренерский штаб попросил исправить игру в защите и атаке, меньше бить ногой, а больше действовать на руках. Все получилось», – отметил игрок команды Дмитрий Гриценко, который в матче оформил дубль по попыткам.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «ВВА-Подмосковье»