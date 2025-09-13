  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Ульрих Бейерс: «Игру с ВВА начали немного расконцентрированно. Доволен результатом, но есть над чем работать»
0

Ульрих Бейерс: «Игру с ВВА начали немного расконцентрированно. Доволен результатом, но есть над чем работать»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Матч закончился со счетом 47:17.

«Первая игра после небольшого перерыва, которую начали немного расконцентрированно. В перерыве попросил ребят дорожить мячом, не допускать потери и не давать сопернику возможности атаковать.

Отдам должное сопернику, они в первом тайме воспользовались своими шансами и занесли хорошие попытки, но это было больше связано с нашими индивидуальными ошибками. Второй половиной встречи я доволен. У нас была цель получить пять очков и мы ее успешно достигли. Доволен результатом, но есть над чем работать», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

«Сказался двухнедельный перерыв, из-за которого не все получилось. Потом все же нашли свою игру. В перерыве тренерский штаб попросил исправить игру в защите и атаке, меньше бить ногой, а больше действовать на руках. Все получилось», – отметил игрок команды Дмитрий Гриценко, который в матче оформил дубль по попыткам.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «ВВА-Подмосковье»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Ульрих Бейерс
logoВВА-Подмосковье
logoЧемпионат России по регби
logoКрасный Яр
Дмитрий Гриценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26сегодня, 13:26
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье», «Металлург» уступил «Славе» и другие матчи
3сегодня, 13:21Видео
Дубли Гриценко и Тойчуева: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «ВВА-Подмосковья»
сегодня, 13:04Видео
Главные новости
Максим Толмачев: «В концовке матча каждый тянул одеяло на себя. Парни не ожидали такого сопротивления от «Металлурга»
10 минут назад
Виктор Гресев: «Хочу сказать спасибо парням за самоотдачу. В атаке и защите все бились и старались»
14 минут назад
Сорокин о поражении от «Красного Яра»: «Ребята начали верить в себя, в то, что они могут навязать борьбу любому оппоненту»
19 минут назад
Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/4 финала. Новая Зеландия выиграла у ЮАР, Канада против Австралии и другие матчи
2сегодня, 13:56
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26сегодня, 13:26
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье», «Металлург» уступил «Славе» и другие матчи
3сегодня, 13:21Видео
Дубли Гриценко и Тойчуева: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «ВВА-Подмосковья»
сегодня, 13:04Видео
Rugby Championship. 4-й тур. Австралия уступила Аргентине, ЮАР обыграла Новую Зеландию
33сегодня, 09:29
Кубок Карри. Полуфинал. «Лайонс» сыграют с «Боланд Кавальерс», «Грикас» против «Читас»
1сегодня, 06:08
«Динамо» планирует проводить матчи на «ВТБ-Арене» в ближайшее время
7вчера, 07:03
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34