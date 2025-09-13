Сорокин о поражении от «Красного Яра»: «Ребята начали верить в себя, в то, что они могут навязать борьбу любому оппоненту»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» в матче с «Красным Яром».

Команда из Монино уступила со счетом 17:47, хотя вела в первом тайме.

«Возможно, соперник нас немного опасался и дал возможность владеть мячом. Плюс «Яр» подводил технический брак, а мы смогли своими возможностями воспользоваться. Во втором тайме «Красный Яр» лишил нас мяча, а мы стали допускать больше потерь. Противник реализовал все свои моменты, потому такой счет на табло.

В целом, в определенной степени наши ребята начали верить в себя, в то, что они могут навязать борьбу любому оппоненту. Сейчас меньше брака в защите и атаке. С каждым матчем парни прибавляют, хотя по-прежнему есть индивидуальные ошибки. На остаток сезона сезона стоит задача подняться по турнирной таблице, потому рассчитываем побороться за 5-6 места», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

«Начали хорошо и вы сами видели счет на табло. Во втором тайме уже не было той свежести, просели физически и «Яр» в этом компоненте превалировал. Считаю, мы дали достойный бой, но, конечно, нужно улучшить контроль мяча и сократить количество потерь. Могли прибавлять в атаке и тогда результат был бы другим.

У нас довольно молодой состав, постепенно находим сыгранность, улучшается химия, внутренний климат», – отметил игрок команды Никита Арлашов.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «ВВА-Подмосковье»