  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Сорокин о поражении от «Красного Яра»: «Ребята начали верить в себя, в то, что они могут навязать борьбу любому оппоненту»
0

Сорокин о поражении от «Красного Яра»: «Ребята начали верить в себя, в то, что они могут навязать борьбу любому оппоненту»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» в матче с «Красным Яром».

Команда из Монино уступила со счетом 17:47, хотя вела в первом тайме.

«Возможно, соперник нас немного опасался и дал возможность владеть мячом. Плюс «Яр» подводил технический брак, а мы смогли своими возможностями воспользоваться. Во втором тайме «Красный Яр» лишил нас мяча, а мы стали допускать больше потерь. Противник реализовал все свои моменты, потому такой счет на табло.

В целом, в определенной степени наши ребята начали верить в себя, в то, что они могут навязать борьбу любому оппоненту. Сейчас меньше брака в защите и атаке. С каждым матчем парни прибавляют, хотя по-прежнему есть индивидуальные ошибки. На остаток сезона сезона стоит задача подняться по турнирной таблице, потому рассчитываем побороться за 5-6 места», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

«Начали хорошо и вы сами видели счет на табло. Во втором тайме уже не было той свежести, просели физически и «Яр» в этом компоненте превалировал. Считаю, мы дали достойный бой, но, конечно, нужно улучшить контроль мяча и сократить количество потерь. Могли прибавлять в атаке и тогда результат был бы другим.

У нас довольно молодой состав, постепенно находим сыгранность, улучшается химия, внутренний климат», – отметил игрок команды Никита Арлашов.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «ВВА-Подмосковье»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Никита Арлашов
Андрей Сорокин
logoЧемпионат России по регби
logoВВА-Подмосковье
logoКрасный Яр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Ульрих Бейерс: «Игру с ВВА начали немного расконцентрированно. Доволен результатом, но есть над чем работать»
21 минуту назад
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26сегодня, 13:26
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье», «Металлург» уступил «Славе» и другие матчи
3сегодня, 13:21Видео
Главные новости
Максим Толмачев: «В концовке матча каждый тянул одеяло на себя. Парни не ожидали такого сопротивления от «Металлурга»
8 минут назад
Виктор Гресев: «Хочу сказать спасибо парням за самоотдачу. В атаке и защите все бились и старались»
12 минут назад
Ульрих Бейерс: «Игру с ВВА начали немного расконцентрированно. Доволен результатом, но есть над чем работать»
21 минуту назад
Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/4 финала. Новая Зеландия выиграла у ЮАР, Канада против Австралии и другие матчи
2сегодня, 13:56
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26сегодня, 13:26
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье», «Металлург» уступил «Славе» и другие матчи
3сегодня, 13:21Видео
Дубли Гриценко и Тойчуева: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «ВВА-Подмосковья»
сегодня, 13:04Видео
Rugby Championship. 4-й тур. Австралия уступила Аргентине, ЮАР обыграла Новую Зеландию
33сегодня, 09:29
Кубок Карри. Полуфинал. «Лайонс» сыграют с «Боланд Кавальерс», «Грикас» против «Читас»
1сегодня, 06:08
«Динамо» планирует проводить матчи на «ВТБ-Арене» в ближайшее время
7вчера, 07:03
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34