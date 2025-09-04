Кубок Карри. 7-й тур. «Шаркс» сыграют с «Пумас» и другие матчи
5 и 6 сентября в ЮАР пройдут матчи 7-го тура Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
7-й тур
5 сентября
Шаркс – Пумас – 20.00
6 сентября
Вестерн Провинс – Боланд Кавальерс – 15.45
Лайонс – Грикас – 18.00
Буллс – Читас – 20.05
Турнирное положение: Грикас – 23 очка (6 игр), Боланд Кавальерс – 21 (6), Читас – 20 (6), Лайонс – 19 (6), Пумас – 18 (6), Буллс – 10 (6), Шаркс – 9 (6), Вестерн Провинс – 1 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
