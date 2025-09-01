Юрий Кушнарев: «Славе» было нечего терять, перед ней не стоит никаких задач. В эмоциональном плане у них был перевес»

Кушнарев оценил победу «Динамо» над «Славой» на PARI ЧР по регби.

В 12-м туре «Динамо» победило со счетом 21:15.

«Знали, что это будет эмоциональный матч. «Славе» было нечего терять, перед ней не стоит никаких задач. В эмоциональном плане у соперника был точно перевес и преимущество. Плюс мы потеряли Кирилла и Богдана на первых минутах, основных наших игроков, нужны были перестановки. Это внесло определенную неясность в нашу игру.

Но победа – есть победа, игроки смогли перестроиться и смогли довести матч до логического результата. Хотелось бы получить пять очков и завладеть бонусом. Но у нас уже был подобный опыт. Задача была выиграть матч, а потом уже делать комфортный счет. Нам точно нужно быть лучше, мы будем работать, чтобы не получить такое количество штрафных и держать мяч в руках более уверенно», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев .

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Слава»