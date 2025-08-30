Андрей Сорокин: «Мы не дали «Стреле-Ак Барс» развить преимущество, интрига в матче сохранялась до конца»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» в матче со «Стрелой-Ак Барс».

Игра 12-го тура PARI чемпионата России по регби завершилась со счетом 20:32 в пользу казанцев.

«Ставили задачу в каждом тайме положить минимум по две попытки. В первом тайме нам это удалось, во втором подходили к зачетке соперника, но технический брак нас подводил. Это были индивидуальные ошибки регбистов, когда нужно было ловить мяч, а мы не могли этого сделать. В конце нас подкосило удаление.

Эту игру я оцениваю положительно, у нас были хорошие моменты, мы не дали «Стреле-Ак Барс» развить свое преимущество, интрига в матче сохранялась до самого конца», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Стрела-Ак Барс»