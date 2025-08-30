Джейпи Нил: «Попросил арбитра подписать красную карточку, чтобы положить ее к сувенирам»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Матч 12-го тура закончился со счетом 32:20 в пользу казанцев.

«Поздравляю ВВА. Хозяева сегодня играли как команда, которой нечего терять. Оказали нам очень много давления. Мы начали игру хорошо, закончили также, но был период в матче порядка сорока минут, когда мы потеряли контроль. Это было ожидаемо, учитывая, что мы сделали десять замен по сравнению с предыдущим матчем.

Цель у нас была одна – набрать пять очков, и мы с этим справились. Будем двигаться вперед, дальше у нас финал PARI Кубка России по регби. Главный момент, над которым нам нужно работать, это сохранять стабильность.

Моя красная карточка? Последний раз, когда я получал красную карточку, я был игроком. Поэтому я попросил судью подписать ее, чтобы положить ее к своим сувенирам», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

