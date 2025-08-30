  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Джейпи Нил: «Попросил арбитра подписать красную карточку, чтобы положить ее к сувенирам»
2

Джейпи Нил: «Попросил арбитра подписать красную карточку, чтобы положить ее к сувенирам»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Матч 12-го тура закончился со счетом 32:20 в пользу казанцев.

«Поздравляю ВВА. Хозяева сегодня играли как команда, которой нечего терять. Оказали нам очень много давления. Мы начали игру хорошо, закончили также, но был период в матче порядка сорока минут, когда мы потеряли контроль. Это было ожидаемо, учитывая, что мы сделали десять замен по сравнению с предыдущим матчем.

Цель у нас была одна – набрать пять очков, и мы с этим справились. Будем двигаться вперед, дальше у нас финал PARI Кубка России по регби. Главный момент, над которым нам нужно работать, это сохранять стабильность.

Моя красная карточка? Последний раз, когда я получал красную карточку, я был игроком. Поэтому я попросил судью подписать ее, чтобы положить ее к своим сувенирам», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Стрела-Ак Барс»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
logoВВА-Подмосковье
Джейпи Нил
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Хет-трик Шевцова: лучшие моменты матча «ВВА-Подмосковья» и «Стрелы-Ак Барс»
вчера, 13:07Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26вчера, 13:02
Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Стрела-Ак Барс»
9вчера, 13:00Видео
Главные новости
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» уступило «Стреле-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
1330 минут назадВидео
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» играют на турнире
330 минут назадВидео
Кубок мира по регби-2025 (жен). Новая Зеландия встретится с Японией, ЮАР против Италии и другие матчи
530 минут назад
Кубок Карри. 6-й тур. «Лайонс» обыграли «Буллс», «Боланд Кавальерс» уступили «Шаркс» и другие результаты
3вчера, 19:28
Любительский регбийный клуб «Локомотив» из Москвы прекратил существование
вчера, 14:23
Андрей Сорокин: «Мы не дали «Стреле-Ак Барс» развить преимущество, интрига в матче сохранялась до конца»
1вчера, 13:38
Хет-трик Шевцова: лучшие моменты матча «ВВА-Подмосковья» и «Стрелы-Ак Барс»
вчера, 13:07Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26вчера, 13:02
Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну игровую неделю за грубую игру
1вчера, 09:11
Абдулкадиров – лучший игрок одиннадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
29 августа, 19:23
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14