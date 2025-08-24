Андрей Сорокин: «В матче с «Динамо» хотели оказать сопротивление, огрызнуться, заработать очки, но ошибались»
Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» от «Динамо» на PARI ЧР по регби.
Подмосковная команда уступила со счетом 6:40.
«Ставили задачу показать игру, которая у нас не получалась в двух предыдущих матчах. Хотели оказать сопротивление, огрызнуться, заработать очки. Технический брак и принятие решений привели к тому, что во втором тайме мы не могли перейти на половину поля соперника.
К сожалению, ошибались и позволяли «Динамо» зарабатывать очки. Первый тайм нам удался, но мы не смогли реализовать моменты. После перерыва нам не удалось оказать давление», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
