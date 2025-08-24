  • Спортс
Кушнарев о победе над «ВВА-Подмосковьем»: «Хотели дать шанс некоторым игрокам проявить себя на поле»

Кушнарев оценил победу «Динамо» над «ВВА-Подмосковьем» на PARI ЧР по регби.

Московская команда выиграла со счетом 40:6.

«Хороший матч. Знаем, что наш соперник хорошо играет на руках. И в любом составе на своем поле они будут цепляться за возможность атаковать. Нам сегодня пришлось много играть в защите. Несмотря на счет, получился достаточно интересный и сложный для нас матч.

Мы ставили задачу забрать бонус атаки и попробовать новые игровые связки. Хотели дать шанс некоторым игрокам проявить себя на поле. Я бы отметил силовую игру, которая у нас получилась. Желтых карточек в таком матче быть не должно», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
