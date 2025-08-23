Гресев о поражении от «Красного Яра»: «Парни обретают уверенность, прогрессируют, потому с оптимизмом смотрим вперед»
Гресев оценил поражение «Металлурга» от «Красного Яра» на PARI ЧР по регби.
Новокузнецкая команда уступила со счетом 5:40.
«Смешанные эмоции. Спасибо сопернику за отличную игру и благодарю своих ребят за то, что бились и сражались до конца. Было много ошибок, которые надо исправлять, но вся команда сегодня отдала все силы.
У нас молодой коллектив, хорошие игроки, им просто нужно поверить в себя. Мы видим, что парни обретают уверенность от игры к игре, прогрессируют, потому с оптимизмом смотрим вперед», – рассказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
