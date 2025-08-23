  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Гресев о поражении от «Красного Яра»: «Парни обретают уверенность, прогрессируют, потому с оптимизмом смотрим вперед»
1

Гресев о поражении от «Красного Яра»: «Парни обретают уверенность, прогрессируют, потому с оптимизмом смотрим вперед»

Гресев оценил поражение «Металлурга» от «Красного Яра» на PARI ЧР по регби.

Новокузнецкая команда уступила со счетом 5:40.

«Смешанные эмоции. Спасибо сопернику за отличную игру и благодарю своих ребят за то, что бились и сражались до конца. Было много ошибок, которые надо исправлять, но вся команда сегодня отдала все силы.

У нас молодой коллектив, хорошие игроки, им просто нужно поверить в себя. Мы видим, что парни обретают уверенность от игры к игре, прогрессируют, потому с оптимизмом смотрим вперед», – рассказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Красный Яр»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Виктор Гресев
logoЧемпионат России по регби
logoМеталлург Новокузнецк
logoКрасный Яр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
24вчера, 16:45
Ульрих Бейерс: «Не лучший наш матч в текущем сезоне. Нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство»
вчера, 12:06
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Красный Яр»
вчера, 10:46Видео
Главные новости
Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия разгромила США, Австралия всухую обыграла Самоа, Шотландия победила Уэльс, другие матчи
16вчера, 21:16
Александр Янюшкин: «Давно не обыгрывали «Стрелу-Ак Барс». Мы достаточно хорошо разобрали противника»
1вчера, 18:10
Джейпи Нил о поражении от «Локомотива»: «Вероятно, худшая игра года. Мы будто не вышли на поле»
1вчера, 18:07
Красота от Нодье: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Локомотива»
1вчера, 17:45Видео
Rugby Championship. 2-й тур. ЮАР обыграла Австралию, Аргентина против Новой Зеландии
7вчера, 17:32
Кубок Карри. 5-й тур. «Пумас» уступили «Боланд Кавальер», «Читас» победили «Лайонс», другие матчи
1вчера, 17:30
Дубль Даури: лучшие моменты матча «Металлурга» и «Красного Яра»
вчера, 17:23Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
24вчера, 16:45
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» уступила «Локомотиву» и другие матчи
28вчера, 16:33Видео
Ульрих Бейерс: «Не лучший наш матч в текущем сезоне. Нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство»
вчера, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14