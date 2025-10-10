ДжейПи Нил о финале чемпионата России: «Главная установка – поднять трофей над головой. Мы хотим навязать «Динамо» свою игру»

ДжейПи Нил рассказал о настрое перед финалом чемпионата России по регби.

12 октября «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» разыграют титул в Казани.

– Какая будет главная установка команды на финал PARI чемпионата России?

– Поднять трофей над головой. Конечно, мы хотим показать хорошее, дисциплинированное регби и навязать сопернику свою игру.

– Какие качества игроков и команды, на ваш взгляд, решат исход этого финала?

– Я уже не раз говорил: в финалах обычно побеждает команда, которая допускает меньше ошибок и сохраняет дисциплину на протяжении всех 80 минут.

– В каком состоянии команда подходит к финалу чемпионата России – удалось ли сохранить оптимальный состав?

– Думаю, мы в хорошей форме. Да, мы потеряли двух отличных игроков – Магомеда и Шамиля Давудовых, – но команда выглядит свежей и готовой сражаться на поле весь матч.

– Чего вы ожидаете от соперника в финале – какой игры ждете?

– «Динамо» показало, что им нравится открытое регби. Против нас они постараются играть в быстром темпе. В этом сезоне мы встречались с ними дважды. Если будем придерживаться того, что планируем и отрабатываем на тренировках, надеюсь, все будет хорошо.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам перед финалом чемпионата России?

– Верю, что на стадионе будет много зрителей, и домашние трибуны станут нашим преимуществом. Наши болельщики заслужили финал в Казани. Мы полагаемся на них – они всегда дают нам дополнительную энергию, и в воскресенье это будет особенно важно, – сказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил .