Ульрих Бейерс: «Не лучший наш матч в текущем сезоне. Нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «Металлургом» на PARI ЧР по регби.

Красноярская команда победила со счетом 40:5.

«Не лучший наш матч в текущем сезоне. Допустили множество ошибок, но была главная задача добыть пять очков и мы это сделали. Но буду честным, нужно исправлять собственные ошибки. На самом деле много над чем нужно работать, в первую очередь, лучше дорожить мячом.

Это были сложные две недели для нас, да и в принципе с «Металлургом» вне играть непросто. Поздравления сопернику, он очень хорошо бился сегодня и желаем им всего лучшего.

Я думаю, наша команда на правильном пути, мы выглядим хорошо и одержали три победы кряду, но нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

