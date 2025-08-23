  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Ульрих Бейерс: «Не лучший наш матч в текущем сезоне. Нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство»
0

Ульрих Бейерс: «Не лучший наш матч в текущем сезоне. Нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «Металлургом» на PARI ЧР по регби.

Красноярская команда победила со счетом 40:5.

«Не лучший наш матч в текущем сезоне. Допустили множество ошибок, но была главная задача добыть пять очков и мы это сделали. Но буду честным, нужно исправлять собственные ошибки. На самом деле много над чем нужно работать, в первую очередь, лучше дорожить мячом.

Это были сложные две недели для нас, да и в принципе с «Металлургом» вне играть непросто. Поздравления сопернику, он очень хорошо бился сегодня и желаем им всего лучшего.

Я думаю, наша команда на правильном пути, мы выглядим хорошо и одержали три победы кряду, но нужно еще кое-что исправить, чтобы бороться за чемпионство», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Красный Яр»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
logoМеталлург Новокузнецк
Ульрих Бейерс
logoКрасный Яр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Rugby Championship. 2-й тур. ЮАР обыграла Австралию, Аргентина против Новой Зеландии
73 минуты назад
Кубок Карри. 5-й тур. «Пумас» уступили «Боланд Кавальер», «Читас» победили «Лайонс», другие матчи
15 минут назад
Дубль Даури: лучшие моменты матча «Металлурга» и «Красного Яра»
12 минут назадВидео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2450 минут назад
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» уступила «Локомотиву» и другие матчи
28сегодня, 16:33Видео
Гресев о поражении от «Красного Яра»: «Парни обретают уверенность, прогрессируют, потому с оптимизмом смотрим вперед»
1сегодня, 12:31
Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия разгромила США, Австралия встретится с Самоа, Шотландия против Уэльса, другие матчи
16сегодня, 12:09
Американская регбистка Майер может перейти в реслинг – ей поступило предложение от WWE
сегодня, 06:26
Абдулкадиров – лучший игрок десятого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
1вчера, 08:59
В United Rugby Championship могут включить клубы из США
421 августа, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14