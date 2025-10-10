Юрий Кушнарев: «Права на ошибку у «Стрелы-Ак Барс» больше нет, а мы будем ждать их промахов и с удовольствием использовать»

Юрий Кушнарев заявил, что «Динамо» ждет ошибок соперника в финале ЧР.

12 октября «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» разыграют титул чемпионов России. Матч пройдет в Казани.

– Какая будет главная установка команды на финал PARI Чемпионата России?

– Финал – это особенный матч, и мы будем играть на победу, без оглядки на соперника. На нас нет никакого давления – команда будет получать удовольствие от игры.

– Какие качества игроков и команды, на ваш взгляд, решат исход этого финала?

– У нас есть все качества, чтобы выиграть финал: скорость, техника, характер и желание. Мы умеем двигаться и двигать мяч быстро, играть в воздухе и эффективно использовать игру ногой.

– В каком состоянии команда подходит к финалу чемпионата России – удалось ли сохранить оптимальный состав?

– Да, мы подошли к финалу в оптимальной форме. Ребята молоды, набрали отличную физическую и игровую форму и, главное, уверенность в том, что могут обыграть любую команду.

– Чего вы ожидаете от соперника в финале – какой игры ждете?

– «Стрела-Ак Барс» – очень агрессивная команда. Они долго – 7-8 лет – шли к заветному чемпионству, собирая по крупицам лучших игроков России. [Cпортивный директор «Стрелы-Ак Барс»] Альфред Хисамов проделал отличную работу в селекции, создании микроклимата и лучших условий для регбистов в стране.

Думаю, они не захотят упустить свой шанс – тем более при своих болельщиках, пусть и на небольших трибунах. Но это финал, где любое действие может привести к карточкам и ненужным удалениям. Они уже потеряли столба Магомеда Давудова – это серьезная потеря.

Все давление – на «Стрелу-Ак Барс» и их тренерский штаб, которому нужно выиграть этот чемпионат. Права на ошибку у них больше нет, а мы будем ждать их промахов и с удовольствием использовать свои возможности.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам перед финалом Чемпионата России?

– «Динамо» – это не просто клуб, это крупнейшее спортивное общество страны. Я верю, что даже на выезде нас поддержат – и на трибунах, и у экранов телевизоров, – сказал главный тренер «Динамо» Кушнарев .