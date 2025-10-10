Кирилл Голосницкий – лучший игрок второго полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘

Кирилл Голосницкий – лучший игрок 2-го полуфинала ЧР по регби.

В опросе игрок «Динамо» набрал 49% голосов и стал лучшим игроком вторую неделю подряд.

Анеле Лунгиса («Красный Яр», 21%) – второй, Тиаан Ван Дер Мерве («Локомотив», 19%) – третий, Андрей Карзанов («Стрела-Ак Барс», 11%) – четвертый.

12 октября «Динамо» встретится со «Стрелой-Ак Барс» в финале чемпионата России. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘