Кирилл Голосницкий – лучший игрок второго полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘
В опросе игрок «Динамо» набрал 49% голосов и стал лучшим игроком вторую неделю подряд.
Анеле Лунгиса («Красный Яр», 21%) – второй, Тиаан Ван Дер Мерве («Локомотив», 19%) – третий, Андрей Карзанов («Стрела-Ак Барс», 11%) – четвертый.
12 октября «Динамо» встретится со «Стрелой-Ак Барс» в финале чемпионата России. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.
