  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кирилл Голосницкий – лучший игрок второго полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘
0

Кирилл Голосницкий – лучший игрок второго полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘

Кирилл Голосницкий – лучший игрок 2-го полуфинала ЧР по регби.

В опросе игрок «Динамо» набрал 49% голосов и стал лучшим игроком вторую неделю подряд.

Анеле Лунгиса («Красный Яр», 21%) – второй, Тиаан Ван Дер Мерве («Локомотив», 19%) – третий, Андрей Карзанов («Стрела-Ак Барс», 11%) – четвертый.

12 октября «Динамо» встретится со «Стрелой-Ак Барс» в финале чемпионата России. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Андрей Карзанов
logoКрасный Яр
logoЧемпионат России по регби
лучший игрок тура чемпионата России по регби
logoДинамо
logoЛокомотив
Кирилл Голосницкий
logoСпортс
Тиаан Ван Дер Мерве
Анеле Лунгиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Кирилл Голосницкий – лучший игрок второго полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘
457 минут назад
Прямые трансляции регби на Спортсе»: «Локомотив» сыграет со «Славой» за 5-е место и другие матчи
59 минут назадВидеоСпортс"
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет с «Металлургом» за 7-е место, «Локомотив» и «Слава» – за 5-е, другие матчи
7сегодня, 10:50ВидеоСпортс"
Главные новости
United Rugby Championship. 3-й тур. «Манстер» сыграет с «Эдинбургом», «Скарлетс» против «Стормерс», другие матчи
2сегодня, 13:55
Юрий Кушнарев: «Права на ошибку у «Стрелы-Ак Барс» больше нет, а мы будем ждать их промахов и с удовольствием использовать»
2сегодня, 12:18
ДжейПи Нил о финале чемпионата России: «Главная установка – поднять трофей над головой. Мы хотим навязать «Динамо» свою игру»
1сегодня, 12:12
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет с «Металлургом» за 7-е место, «Локомотив» и «Слава» – за 5-е, другие матчи
7сегодня, 10:50ВидеоСпортс"
Давудов и Чабан дисквалифицированы больше чем на полгода за драку в полуфинале чемпионата России
13вчера, 12:51
Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке после удаления в матче с «Красным Яром»
226 октября, 19:22Фото
United Rugby Championship. 2-й тур. «Буллс» обыграли «Ленстер», «Дзебре» одолели «Лайонс» и другие результаты
185 октября, 19:21
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» и другие результаты
775 октября, 13:50ВидеоСпортс"
Владимир Грачев: «Сейчас «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды»
25 октября, 10:51
Джейпи Нил: «Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство? Желаю им удачи»
55 октября, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34