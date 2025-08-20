Обзор 10-го тура PARI чемпионата России по регби
Обзор 10-го тура PARI чемпионата России по регби.
На прошлой неделе «Слава» уступила «Локомотиву» (23:52), «ВВА-Подмосковье» проиграло «Металлургу» (21:24), «Красный Яр» победил «Енисей-СТМ» (24:17), «Стрела-Ак Барс» оказалась сильнее «Динамо» (32:22).
Трансляции регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» победил «Енисей-СТМ» впервые за 5 лет!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
