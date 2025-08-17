Кушнарев о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием»
Московская команда уступила со счетом 22:32.
«Я думаю, что мы поздно вошли в матч, пропустили легкие попытки. Отмечу потрясающую игру Германа Давыдова в воздухе и удары Йохана Тромпа, которые оказывали давление на нашу заднюю линию.
Мы смогли вернуться, но допускаем ошибки, не реализуем моменты. Спасибо команде. Были положительные моменты и отрицательные. Мы знаем, что со «Стрелой-Ак Барс» играть сложно, они – претенденты на золотые медали.
Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием. Особенно тем регбистам, что уже вышли с травмами. Мы были близки к бонусу, но Кобус Мараис у нас его забрал», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.
