  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кушнарев о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием»
1

Кушнарев о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием»

Кушнарев оценил поражение «Динамо» от «Стрелы-Ак Барс» на PARI чемпионате России.

Московская команда уступила со счетом 22:32.

«Я думаю, что мы поздно вошли в матч, пропустили легкие попытки. Отмечу потрясающую игру Германа Давыдова в воздухе и удары Йохана Тромпа, которые оказывали давление на нашу заднюю линию.

Мы смогли вернуться, но допускаем ошибки, не реализуем моменты. Спасибо команде. Были положительные моменты и отрицательные. Мы знаем, что со «Стрелой-Ак Барс» играть сложно, они – претенденты на золотые медали.

Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием. Особенно тем регбистам, что уже вышли с травмами. Мы были близки к бонусу, но Кобус Мараис у нас его забрал», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

Мощный тур на ЧР по регби: «Стрела» выиграла битву с «Динамо», сенсация во втором раунде «сибирского дерби»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoСтрела-Ак Барс
logoЮрий Кушнарев
Герман Давыдов
Йохан Тромп
logoЧемпионат России по регби
Кобус Мараис
logoДинамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Джейпи Нил: «Жаль, что на матч против «Красного Яра» мы не взяли с собой ласты и маски»
сегодня, 17:20
Зрелищные прорывы Давыдова и Хансена: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»
сегодня, 16:47Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
24сегодня, 16:03
Главные новости
Джейпи Нил: «Жаль, что на матч против «Красного Яра» мы не взяли с собой ласты и маски»
сегодня, 17:20
Зрелищные прорывы Давыдова и Хансена: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»
сегодня, 16:47Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
24сегодня, 16:03
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» победила «Динамо» и другие результаты
51сегодня, 15:59Видео
Кубок Карри. 4-й тур. «Буллс» проиграли «Боланд Кавальер», другие результаты
1сегодня, 14:57
Бейерс о победе над «Енисеем-СТМ»: «Думаю, после такой зарубы все регбисты сегодня будут спать с болячками»
сегодня, 10:03
Первухин о поражении от «Красного Яра»: «С такой игрой говорить о первых местах не приходится. Ошибки как у ребят из детской школы»
сегодня, 09:58
«Красный Яр» победил «Енисей-СТМ» впервые за 5 лет: лучшие моменты матча
3сегодня, 09:52Видео
«Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ» впервые за 5 лет
2сегодня, 09:06
Rugby Championship. 1-й тур. Австралия обыграла ЮАР, уступая после первого тайма 5:22, Аргентина уступила Новой Зеландии
11сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14