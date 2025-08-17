Зрелищные прорывы Давыдова и Хансена: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»
«Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в 10-м туре PARI чемпионата России по регби.
Матч закончился со счетом 32:22.
В первом тайме Герман Давыдов («Стрела-Ак Барс») начал атаку, красиво сделав «свечку» себе на ход – попытку занес Никита Вавилин (1:07 на видео).
Во втором тайме Болдуин Хансен («Динамо») зрелищно занес после быстрого розыгрыша (4:58).
Мощный тур на ЧР по регби: «Стрела» выиграла битву с «Динамо», сенсация во втором раунде «сибирского дерби»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
