Зрелищные прорывы Давыдова и Хансена: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в 10-м туре PARI чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 32:22.

В первом тайме Герман Давыдов («Стрела-Ак Барс») начал атаку, красиво сделав «свечку» себе на ход – попытку занес Никита Вавилин (1:07 на видео).

Во втором тайме Болдуин Хансен («Динамо») зрелищно занес после быстрого розыгрыша (4:58).

Мощный тур на ЧР по регби: «Стрела» выиграла битву с «Динамо», сенсация во втором раунде «сибирского дерби»

