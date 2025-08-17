  • Спортс
Джейпи Нил: «Жаль, что на матч против «Красного Яра» мы не взяли с собой ласты и маски»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» в матче с «Динамо» на ЧР по регби.

Матч завершился со счетом 32:22.

«Тяжелая игра. Москвичи показали, что они могут играть, и заставили нас поработать для этой победы. В целом ребята выполнили план на игру. Единственное – наши старые привычки – дисциплина нас подвела. Порой мы играем еще и против себя. Если удастся наладить дисциплину, то побеждать станет легче.

Главная установка на матч была не дать «Динамо» пространства. Все знают, что они играют хорошо именно на свободном пространстве. Они доставляли многим командам проблемы как раз таким способом. Важно было держать линию и не давать совершать прорывы.

Поражение от «Красного Яра» не стало дополнительной мотивацией. Перед каждой игрой мы ставим перед собой цели, если мы сможем их достигать, то будем побеждать уверенно. Жаль, что на матч против «Красного Яра» мы не взяли с собой ласты и маски», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

Мощный тур на ЧР по регби: «Стрела» выиграла битву с «Динамо», сенсация во втором раунде «сибирского дерби»

