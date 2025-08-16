Сорокин о поражении от «Металлурга»: «Положительных моментов в нашей игре не было вообще никаких. Команда не выполнила установку»

Сорокин раскритиковал игроков «ВВА-Подмосковья» после поражения от «Металлурга».

Подмосковная команда уступила со счетом 21:24.

«Ставили задачу победить, но допустили очень много брака. Не было ни ловли мяча, ни контроля, ничего. Соперник владел инициативой, и результат на табло. Положительных моментов в нашей игре не было вообще никаких. Команда не выполнила установку.

Когда нужно из своей зоны выходить ногой – мы играем на руках, когда надо играть на руках – бьем ногой. Принятие полузащитниками решений и перемещение игроков по полю были ниже плинтуса. Те попытки которые мы положили – исключительно контратаки и ошибки противника, так как большую часть мы защищались», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.