  Виктор Гресев: «Что-то сегодня получилось, что-то – нет, но мы рассчитывали на победу, и это удалось»
Виктор Гресев: «Что-то сегодня получилось, что-то – нет, но мы рассчитывали на победу, и это удалось»

Виктор Гресев оценил первую победу «Металлурга» в сезоне.

Сегодня новокузнецкий клуб обыграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 24:21 в десятом туре PARI чемпионата России по регби.

«Хотелось бы поблагодарить соперника за игру и своих ребят за то, что сражались до конца и во втором тайме вырвали победу.

Что-то сегодня получилось, что-то – нет, но мы рассчитывали на победу, и это удалось. В целом, была достаточно равная игра и кто меньше ошибался, тот и зарабатывал очки», – рассказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.

