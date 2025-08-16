Виктор Гресев: «Что-то сегодня получилось, что-то – нет, но мы рассчитывали на победу, и это удалось»

Виктор Гресев оценил первую победу «Металлурга» в сезоне.

Сегодня новокузнецкий клуб обыграл «ВВА-Подмосковье » со счетом 24:21 в десятом туре PARI чемпионата России по регби.

«Хотелось бы поблагодарить соперника за игру и своих ребят за то, что сражались до конца и во втором тайме вырвали победу.

Что-то сегодня получилось, что-то – нет, но мы рассчитывали на победу, и это удалось. В целом, была достаточно равная игра и кто меньше ошибался, тот и зарабатывал очки», – рассказал главный тренер «Металлурга » Виктор Гресев .