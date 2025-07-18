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Джейден Барон об игре в России: «Уровень регби, который я увидел в этой прекрасной стране, исключителен, хотя бывает трудно»

Регбист из ЮАР Джейден Барон поделился впечатлениями от игры в России.

Барон выступает за московское «Динамо».

— Первый круг чемпионата России завершился. Какие у тебя впечатления от игры за «Динамо» и от уровня регби в России в целом?

— Во-первых, я хотел бы сказать, что для меня огромная честь представлять эту замечательную команду. Уровень регби, который я увидел в этой прекрасной стране, исключителен, и хотя иногда бывает трудно, я всегда готов к вызовам.

— Ты очень быстро и эффективно вписался в команду. Что, по твоему мнению, сыграло ключевую роль в быстрой адаптации?

— Способ, которым тренеры объясняют систему, стал неотъемлемой частью моей адаптации в команде, что делает ее легко понимаемой и усваиваемой.

— Какой матч в первом круге запомнился тебе больше всего — и почему?

— Матч, который я бы выделил больше всего в первом круге – матч против «Енисея-СТМ», так как они являются лучшими. И хотя это было физически очень тяжело, игра против лучших помогает мне определить мои собственные сильные стороны, а также то, над чем я могу поработать, чтобы стать одним из великих.

— В матче с «Енисеем» на 73-й минуте ты занял позицию левого винга. Насколько тебе привычна эта роль? Часто ли играл на краю раньше?

— Мне повезло принимать любую роль, которая мне дана на поле. У нас как у команды есть общая цель, и я всегда готов использовать свои таланты так, как это нужно команде и тренерам, чтобы привести команду к победе.

— Если сравнивать с лигами, где ты выступал ранее — как ты оцениваешь уровень подготовки, организации и общего профессионализма клубов в России?

— Как гражданин ЮАР, ближайшее сравнение, которое я могу провести с российской Регбийной Лигой — это Кубок Карри, который является одним из ведущих регбийных соревнований в ЮАР.

— Хочешь ли остаться в России дольше и продолжать карьеру здесь?

— На данный момент мой основной фокус — завершить этот год и выполнить поставленную задачу, сосредоточившись на том, чего мы как команда должны достичь. Мой контракт официально завершается в октябре этого года, но я не был бы против его продления. Однако руководство пока не предложило мне это продление. Как только предложение будет на столе, мой агент и я с радостью его рассмотрим, – рассказал Барон.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал 50-22
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