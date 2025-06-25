Определены составы сборных Запада и Востока на матч звезд в Красноярске
Матч пройдет 29 июня.
Главный тренер сборной Запада – Юрий Кушнарев, тренер Востока – Александр Первухин.
Состав «Запада»:
Левые столбы (№1): Евгений Мишечкин (Динамо), Даниил Шарабуркин (Динамо).
Хукеры (№2): Дмитрий Пархоменко (Динамо), Денис Машкин (Локомотив).
Правые столбы (№3): Антон Дроздов (Стрела-Ак Барс), Владимир Подрезов (Локомотив), Гюнтер ван Вуурен (Динамо).
Вторая линия (№4 и 5): Михаил Панкратов (Динамо), Богдан Киреев (Локомотив), Рикерт Корфф (Стрела-Ак Барс), Егор Зыков (Стрела-Ак Барс).
Третья линия (№6, 7, 8): Иван Дорофеев (Динамо), Савелий Слабодкин (Динамо), Иван Чепрага (Динамо), Никита Вавилин (Стрела-Ак Барс), Антон Сычев (Стрела-Ак Барс), Аллен Стефан де Вит (Локомотив).
Полузащитники (№9 и 10): Роман Чекалин (Динамо), Степан Хохлов (Стрела-Ак Барс), Иван Овчинников (Локомотив), Сергей Козлов (Динамо), Ян Баженов (Слава).
Защитники (№11–15): Богдан Виноградов (Динамо), Даниил Погодаев (Динамо), Кирилл Голосницкий (Динамо), Максим Хильчук (Динамо), Даниил Потиханов (Локомотив), Владислав Созонов (Стрела-Ак Барс), Лейтон Экстин (Динамо), Максим Шевцов (Стрела-Ак Барс), Дин Гордон (Стрела-Ак Барс).
Состав «Востока»:
Левые столбы: Валерий Морозов (Красный Яр), Азамат Битиев (Енисей-СТМ).
Хукеры: Франсуа Эстерхейзен (Енисей-СТМ), Евгений Малышкин (Енисей-СТМ).
Правые столбы: Николас Оостхузен (Енисей-СТМ), Степан Серяков (Енисей-СТМ), Михаил Ратиашвили (Красный Яр).
Вторая линия: Евгений Елгин (Енисей-СТМ), Виталий Немцев (Енисей-СТМ), Даниил Лосенков (Красный Яр), Александр Ильин (Красный Яр).
Третья линия: Максим Кемаев (Енисей-СТМ), Максим Гаргалык (Енисей-СТМ), Андрей Темнов (Енисей-СТМ), Виктор Архип (Красный Яр), Владимир Арлашов (Металлург).
Полузащитники: Алексей Щербань (Енисей-СТМ), Константин Узунов (Енисей-СТМ), Рамиль Гайсин (Енисей-СТМ), Эрл Даури (Красный Яр).
Защитники: Дмитрий Герасимов (Енисей-СТМ), Денис Симпликевич (Енисей-СТМ), Виктор Кононов (Енисей-СТМ), Никита Чурашов (Енисей-СТМ), Рашид Магомедсаидов (Енисей-СТМ), Артем Ровский (Енисей-СТМ, Александр Будыченко (Енисей-СТМ), Даниил Семёнов (Красный Яр), Ислам Абдулкадиров (Красный Яр), Дмитрий Сухин (Красный Яр), Хушнуд Сангинов (Красный Яр).