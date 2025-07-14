Савелий Слабодкин: «Если смотреть в будущее, хочется принять участие в международных матчах, чемпионатах мира и Европы»

Регбист «Динамо» Савелий Слабодкин рассказал о целях в карьере.

— В мае вы стали лучшим игроком месяца по версии Федерации регби Москвы, а в матче со «Стрелой-Ак Барс» выиграли номинацию «Лучший захват». Какие личные цели ставите на вторую часть сезона? Есть ли награды, к которым стремитесь?

— Цели есть всегда. Минимум — не сбавлять обороты и не терять позиции, которых уже удалось достичь. Наоборот, хочется прибавлять с каждым матчем, становиться полезнее для команды и быть максимально эффективным на поле. Ну и, конечно, помочь «Динамо » подняться как можно выше в турнирной таблице и показывать красивое, достойное регби.

Если говорить про награды — да, есть такие цели. Хочется попадать в командные номинации и символические сборные по итогам туров. Есть ещё одна личная цель, мини-награда, к которой очень стремлюсь… но расскажу о ней чуть позже, в конце года.

— Во время летней паузы вы сыграли за сборную Запада и отметились попыткой. Насколько важным оказался этот опыт и в каких матчах еще хотелось бы себя попробовать?

— Считаю, что каждый вызов в молодежную или национальную сборную — это очень значимое событие. Это шанс проявить себя, сыграть с легендарными игроками, поработать с опытным тренерским и медицинским штабом. Такие турниры дают огромный толчок для развития.

Если честно, не до конца прочувствовал этот сбор, потому что немного приболел и пропустил пару тренировок. Но все же отыграл 40 минут, получилось хорошо. Атмосфера была отличная — все друг друга знают, общаются, поддерживают. Очень хочется, чтобы такие фестивали проводились регулярно, каждый сезон.

Мечтаю попасть в этом году в национальную сборную и сыграть против «Русских Барбарианс». Если смотреть в будущее, хочется принять участие в международных матчах, чемпионатах мира и Европы, тест-матчах между сборными. Пока такого опыта у меня не было, но очень надеюсь, что все еще впереди, – рассказал Савелий Слабодкин.