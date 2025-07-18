Максим Толмачев: «Задача «Славы» на второй круг ЧР – сыграть не хуже, чем в первом, то есть выиграть два матча»

Максим Толмачев поделился целями «Славы» на вторую часть PARI чемпионата России.

После первой половины чемпионата «Слава » идет на шестом месте, одержав две победы.

Сезон возобновится 2 августа.

— Каким получился первый круг PARI чемпионата России по регби для «Славы»? Понятно, что были и хорошие, и неудачные матчи.

— Если прям брать протокол и задачи, среди которых было обыграть две команды, которые ниже нас в таблице, то мы этого результата достигли. То, как мы обыграли «ВВА-Подмосковье» и «Металлург» — это уже другой вопрос, но победы свои мы забрали. Попытались зацепиться с «Динамо» и «Локомотивом».

Но если подвести итог всего первого круга, то у нас проблемы не с тем, что нам создает на поле соперник, а в том, что мы порой теряем концентрацию и сами отдаем мяч. Поэтому нам нужно скорректировать небольшие моменты, главный из которых – сохранение своего мяча. Тогда счет на табло и результаты в матчах с командами из первой пятеркой будут другими.

— В каком матче «Слава» показала игру, которую ты хотел бы видеть в идеале?

— Если взять атакующие действия, то мне понравилась игра с «Металлургом» и второй тайм с «Енисеем-СТМ». А если брать весь матч целиком, то это игра с «Динамо». Да, в этой встрече мы уступили, но особенно во втором тайме «Слава» в основном владела мячом. К сожалению, нам не хватило сил, чтобы дожать соперника. Во втором круге PARI чемпионата России будем работать и исправлять это.

— Какая задача стоит перед командой на второй круг?

— Как минимум – это сыграть не хуже, чем в первом круге, то есть выиграть два матча. А также «грызть» такие команды, как «Локомотив», «Красный Яр» и «Динамо». А что касается топовых команд, то для нас было хорошим показателем, что они выпускали на игры с нами основные составы. Это дает нам опыт и мотивацию для дальнейшего роста, – рассказал главный тренер «Славы».

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