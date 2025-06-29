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Первухин о матче звезд: «Полтора тайма была отличная игра, затем молодежь сборной Запада немного «скисла»

Первухин оценил победу Востока в матче звезд сборной России по регби.

Восток победил Запад со счетом 45:31.

«Для меня самое тяжелое было перейти от праздничного конкурса к реальному матчу. Игра получилась очень интересной. Полтора тайма была отличная игра, затем молодежь сборной Запада немного «скисла». Была задача иметь 30% регбистов младше 1998 года рождения, которые через три года будут играть. Сочетание опыта в нашей команде все же создало преимущество.

На матче было много официальных лиц, весь город жил этим праздником, и он удался. Мне было очень важно, чтобы на матче легенд был полной стадион. Сегодня он был заполнен на 70%. Если бы в любом городе проводилась игра сборной, то собрала бы свою аудиторию. Но мне было важно, чтобы Красноярск собрал зрителей на трибунах именно на матче легенд. В этом и есть специфика нашего города», – рассказал главный тренер сборной Востока и «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Показали матч звезд сборной России по регби: сборная Востока расправилась с командой Запада (занесла 7 попыток!)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Матч звезд
Александр Первухин
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