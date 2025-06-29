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Кушнарев о матче звезд: «Играли не на результат, задача была дать практику всем, кто присутствовал на сборах»

Кушнарев оценил поражение Запада в матче звезд сборной России по регби.

Запад проиграл Востоку со счетом 31:45.

Ранее Кушнарев, который был тренером сборной Запада, еще и сыграл в матче легенд.

– Впечатления самые прекрасные, мне очень приятно было вновь выйти на поле и увидеть болельщиков, почувствовать все эмоции, которые я ощущал, когда был игроком. «Енисей-СТМ» с юбилеем.

Атмосфера Матча легенд была потрясающей, не так много поводов последнее время, для того чтобы мы встречались вместе. Мы провели потрясающее время, поужинали вместе и с полной самоотдачей выкладывались на поле. Это хорошие ощущения, которые были уже забыты. Такая машина времени получилась. 

– Дальше вы были тренером в матче всех звезд сборной России.

– Да, это был первый матч, в котором «Запад» играл против «Востока», это все отлично подсветили, ребятам было интересно. Мы выставили почти два состава на эту игру, все было здорово.

Чего не хватило нашей команде? Мы хотели проверить всех игроков. Понимали, что играли не на результат, задача была дать игровую практику всем, кто присутствовал на сборах. Для кого-то это был хороший опыт, кто-то проявил себя здорово, а кто-то сделал много ошибок.

Но это то, что мы хотим видеть – молодые игроки играют в сборной. Чтобы когда наступит их время, они уже были готовы. У нас точно есть потенциал – Слабодкин, Дорофеев, Козлов, Чекалин, Хильчук, Сангинов, Семенов – это все молодые ребята до 25 лет. При правильном подходе и долгом развитии этих регбистов, у них все получится. Это важная задача всех нас, – рассказал главный тренер команды Запада и «Динамо» Юрий Кушнарев.

Показали матч звезд сборной России по регби: сборная Востока расправилась с командой Запада (занесла 7 попыток!)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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