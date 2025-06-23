Бейерс о поражении от «Енисея-СТМ»: «У нас были проблемы и со схватками, и с молами. Нам нужно еще раз все переосмыслить»

Бейерс оценил поражение «Красного Яра» от «Енисея-СТМ» в «сибирском дерби».

Команда проиграла со счетом 10:33 (10:14).

«Мы очень хорошо начали матч. Первые двадцать минут игра была на нашей стороне, а затем «Енисей-СТМ» нагнал нас и сделал эту игру близкой. К сожалению, у нас были проблемы и со схватками, и с молами. Нам нужно еще раз все переосмыслить и пересмотреть.

Когда у нас был мяч, когда мы были в атаке, вы видели, как у нас все здорово получалось. И атаковали мы лучше, чем это делал «Енисей-СТМ» с мячом. Думаю, дело здесь не в физике, мы сами позволяли сопернику прийти в нашу зону, они запирали здесь нас. Когда постоянно защищаешься, теряешь много сил», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

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