Александр Первухин: «Мы должны были возглавить турнирную таблицу и сделали это. Но разочарован игрой внутренних трехчетвертных»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» над «Красным Яром» в «сибирском дерби».

Матч закончился со счетом 33:10.

– Благодарность всей команде за победу с нужным результатом и при полных трибунах в первый день нашего празднования. Мы должны были возглавить турнирную таблицу и мы сделали это. Что касается матча, то разочарован игрой внутренних трехчетвертных сегодня.

Нападающие создавали моменты, Рашид и Давит играли хорошо, но доставлять до них мяч было тяжело – у нас было колоссальное количество потерь. Не понимаю, в чем дело, игроки же опытные. Это была причина равной игры, мы теряли мяч, а «Красный Яр» выбивал его и ждал наших ошибок.

Хочу поблагодарить наших нападающих и тренерский штаб, много работали над молами, у нас в последнее время упала результативность в этом компоненте. И эта работа, которую мы сделали, предопределила победу в матче. Результат достигнут, но работы еще очень много.

– Расскажите, что будет здесь 29 июня?

– 29-го числа матч будет еще интереснее. Это тоже «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», но теперь уже вместе, и эта команда будет играть вместе против перспективной и молодой команды запада. Я всех приглашаю, это будет большой фестивальный день, будут профессиональные конкурсы, проводы наших легенд – Баранова, Зыкова, будем отмечать Гресева, Галиновского, Артемьева.

Думаю, будет еще интереснее, потому что «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» вы видите 2-3 раза в год, а такое событие случается однажды за 50 лет, – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

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