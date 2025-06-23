  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Александр Первухин: «Мы должны были возглавить турнирную таблицу и сделали это. Но разочарован игрой внутренних трехчетвертных»
0

Александр Первухин: «Мы должны были возглавить турнирную таблицу и сделали это. Но разочарован игрой внутренних трехчетвертных»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» над «Красным Яром» в «сибирском дерби».

Матч закончился со счетом 33:10.

– Благодарность всей команде за победу с нужным результатом и при полных трибунах в первый день нашего празднования. Мы должны были возглавить турнирную таблицу и мы сделали это. Что касается матча, то разочарован игрой внутренних трехчетвертных сегодня.

Нападающие создавали моменты, Рашид и Давит играли хорошо, но доставлять до них мяч было тяжело – у нас было колоссальное количество потерь. Не понимаю, в чем дело, игроки же опытные. Это была причина равной игры, мы теряли мяч, а «Красный Яр» выбивал его и ждал наших ошибок.

Хочу поблагодарить наших нападающих и тренерский штаб, много работали над молами, у нас в последнее время упала результативность в этом компоненте. И эта работа, которую мы сделали, предопределила победу в матче. Результат достигнут, но работы еще очень много.

– Расскажите, что будет здесь 29 июня?

– 29-го числа матч будет еще интереснее. Это тоже «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», но теперь уже вместе, и эта команда будет играть вместе против перспективной и молодой команды запада. Я всех приглашаю, это будет большой фестивальный день, будут профессиональные конкурсы, проводы наших легенд – Баранова, Зыкова, будем отмечать Гресева, Галиновского, Артемьева.

Думаю, будет еще интереснее, потому что «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» вы видите 2-3 раза в год, а такое событие случается однажды за 50 лет, – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Буря в регбийном «сибирском дерби»: «Енисей-СТМ» разобрал «Красный Яр» в 12-й раз подряд!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат России по регби
logoКрасный Яр
Матч звезд
logoЕнисей-СТМ
Александр Первухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 12-й раз подряд за последние 5 лет
1сегодня, 13:34
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
19сегодня, 13:21
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Красный Яр»
2сегодня, 13:21Видео
Главные новости
Бейерс о поражении от «Енисея-СТМ»: «У нас были проблемы и со схватками, и с молами. Нам нужно еще раз все переосмыслить»
34 минуты назад
«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 12-й раз подряд за последние 5 лет
1сегодня, 13:34
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
19сегодня, 13:21
Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» и другие результаты
64сегодня, 13:19Видео
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Красный Яр»
сегодня, 06:13Видео
Олимпийская чемпионка Мельникова исполнила символический удар на регбийном матче «Спартака» и ЦСКА
1вчера, 17:08Фото
Юрий Кушнарев: «Очень сложно сдерживать эмоции. Обидно, что могли выиграть матч до последних секунд»
1вчера, 15:51
Красивые попытки от Хансена и Давыдова в матче под дождем: лучшие моменты встречи «Динамо» и «Стрелы-Ак Барс»
1вчера, 15:47Видео
Джейпи Нил: «Мы играли 50 минут в меньшинстве против непобежденного «Динамо» – это показывает, какой у наших ребят сильный характер»
вчера, 15:34
Толмачев о поражении «Славы»: «Не реализуем свои моменты. Не знаю, что происходит в головах у парней – они как будто не верят, что могут это сделать»
1вчера, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео