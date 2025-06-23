«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 12-й раз подряд за последние 5 лет.

Сегодня матч седьмого тура PARI чемпионата России завершился со счетом 33:10.

В последний раз «Красному Яру» удалось победить «Енисей-СТМ» в августе 2020 года.

В этом сезоне команды встретятся еще как минимум однажды – 17 августа в 10-м туре ЧР.

Буря в регбийном «сибирском дерби»: «Енисей-СТМ» разобрал «Красный Яр» в 12-й раз подряд!