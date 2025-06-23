«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 12-й раз подряд за последние 5 лет
«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 12-й раз подряд за последние 5 лет.
Сегодня матч седьмого тура PARI чемпионата России завершился со счетом 33:10.
В последний раз «Красному Яру» удалось победить «Енисей-СТМ» в августе 2020 года.
В этом сезоне команды встретятся еще как минимум однажды – 17 августа в 10-м туре ЧР.
Буря в регбийном «сибирском дерби»: «Енисей-СТМ» разобрал «Красный Яр» в 12-й раз подряд!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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